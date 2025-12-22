Все больше россиян будут отмечать Новый год в Японии

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, где в Японии россияне будут отдыхать в новогодние праздники. Страна показала заметный рост: по сравнению с прошлым годом количество отельных заказов там выросло на 57%. А Токио и вовсе стал тревел-открытием этих зимних каникул: доля столицы Японии в общем объеме зарубежных заказов увеличилась практически втрое (+188%).

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

«В России в последние годы заметен тренд на Азию, и Япония отлично в него вписывается. Страна восходящего солнца привлекает туристов своей самобытной культурой и интересной историей. А еще россиянам очень легко получить японскую визу: оформление документов в посольстве или консульстве бесплатное и не требует предварительной записи, а паспорт с визой выдают уже через четыре дня. Неудивительно, что мы наблюдаем рост заказов: на данный момент на 2026 год уже оформлено на 25% больше бронирований отелей, чем в прошлом декабре на 2025-й», — комментирует руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Больше всего туристов планируют в новогодние каникулы изучать Токио: 40,9% отельных заказов по стране приходится на столицу. Мегаполис интересен сочетанием древних традиций и ультрасовременных технологий: старинные храмы тут соседствуют с небоскребами. Кроме того, в Токио отличный шопинг и множество традиционных ресторанов и чайных домов.

На втором месте по популярности оказалась Осака (доля 21,2%). Этот современный город считается гастрономической столицей страны, где в ресторанах подают знаменитые такояки, окономияки и другие местные деликатесы. Исторических достопримечательностей в городе не слишком много, зато можно погулять по современным кварталам и модным магазинам.

Одна из прежних столиц также вошла в список: на Киото приходится 15,2% отельных заказов по стране. В Киото можно погрузиться в древнюю историю Японии: город практически не пострадал во время Второй мировой войны, и тут сохранились старинные буддийские храмы и сионистские святилища. Кроме того, туристов привлекает квартал гейш и чайных домиков Гион и бамбуковая роща в Арасияме.

В топ-5 оказались также Саппоро и Нагано — доля городов составила по 4,5%. Оба направления идеальны для зимнего отдыха. В Саппоро проходит Снежный фестиваль в парке Одори, где возводят гигантские ледяные скульптуры, полюбоваться на которые приезжают тысячи туристов. А рядом с Нагано расположены отличные горнолыжные курорты, в том числе крупнейший «Сига Когэн». Город стал известен во время проведения зимних Олимпийских игр 1998 года и с тех пор остается популярным центром зимнего спорта. Кроме того, недалеко от Нагано находится парк обезьян Дзигокудани, где японские макаки купаются в горячих источниках.

На новогодних праздниках 2025–2026 российские туристы планируют отдыхать в отелях Японии в среднем 3,5 дня — это меньше, чем год назад (5 дней). Это может быть связано с тем, что они планируют перемещаться внутри страны и захватить в поездке больше разных локаций. Большинство путешественников, или 90%, выбирают именно отели, но заметен рост спроса на рёканы — гостиницы в традиционном японском стиле.

