Спецпосланник Трампа высказался о настрое России на мир на Украине

Уиткофф выразил уверенность, что Россия полностью привержена миру на Украине
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф написал в соцсети Х после двухдневных переговоров со спецпредставителем лидера РФ Кириллом Дмитриевым в Майами, что Москва высоко ценит усилия и поддержку Вашингтона в урегулировании на Украине и восстановлении глобальной безопасности.

«Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине», — высказал мнение американский чиновник.

До этого он назвал в числе приоритетов при урегулировании конфликта остановку кровопролития, обеспечение гарантий безопасности и создание условий для восстановления и долгосрочного процветания Украины.

Дмитриев 20 и 21 декабря участвовал в переговорах по урегулированию на Украине в Майами. США на них представляли Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

По словам Дмитриева, дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. Когда чиновник в сопровождении охраны садился в автомобиль и отправлялся на встречу с делегацией США на следующий день, он показал журналистам поднятый вверх большой палец. После второго раунда переговоров российский спецпредставитель отметил, что «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Кремле пошутили, что Дмитриев в Майами «пьет «Куба либре».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
