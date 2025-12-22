В Алжире захотели признать французскую колонизацию преступлением

Национальная народная ассамблея (парламент) Алжира начала обсуждение законопроекта, которым предлагается признать французскую колонизацию преступной. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, преступлением предлагается признать «колонизацию Францией Алжира с начала агрессии 14 июня 1830 года и до 5 июля 1962 года, прямые и косвенные последствия, влияние которых сохранялось и после этой даты». Голосование по законопроекту запланировано на 24 декабря.

Авторы инициативы утверждают, что Франция несет ответственность за антигуманные действия и ряд преступлений, зафиксированных в международном праве. По словам спикера парламента Ибрагима Бугали, подобные законопроекты не направлены против французского народа.

«Криминализация колониализма не направлена против французского народа и не преследует цели мести или разжигания ненависти, а, напротив, исходит из закрепленного принципа: у преступлений против человечности нет срока давности, их нельзя оправдать силой и надеяться, что о них позабудут через умалчивание», — сказал спикер.

Колонизация Алжира Францией длилась более 130 лет. Страна обрела независимость в 1962 году в результате национально-освободительной войны. При этом Франция продолжала проводить ядерные испытания на территории Алжира до 1966 года.

Ранее Алжир выслал 12 французских дипломатов.