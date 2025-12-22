На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Алжире захотели признать французскую колонизацию преступлением

Парламент Алжира начал обсуждение признания французской колонизации преступной
Zohra Bensemra/Reuters

Национальная народная ассамблея (парламент) Алжира начала обсуждение законопроекта, которым предлагается признать французскую колонизацию преступной. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, преступлением предлагается признать «колонизацию Францией Алжира с начала агрессии 14 июня 1830 года и до 5 июля 1962 года, прямые и косвенные последствия, влияние которых сохранялось и после этой даты». Голосование по законопроекту запланировано на 24 декабря.

Авторы инициативы утверждают, что Франция несет ответственность за антигуманные действия и ряд преступлений, зафиксированных в международном праве. По словам спикера парламента Ибрагима Бугали, подобные законопроекты не направлены против французского народа.

«Криминализация колониализма не направлена против французского народа и не преследует цели мести или разжигания ненависти, а, напротив, исходит из закрепленного принципа: у преступлений против человечности нет срока давности, их нельзя оправдать силой и надеяться, что о них позабудут через умалчивание», — сказал спикер.

Колонизация Алжира Францией длилась более 130 лет. Страна обрела независимость в 1962 году в результате национально-освободительной войны. При этом Франция продолжала проводить ядерные испытания на территории Алжира до 1966 года.

Ранее Алжир выслал 12 французских дипломатов.

