На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лепс провел рождественский концерт с участием звезд российской эстрады

Билан и Киркоров выступили на концерте «Рождество с Григорием Лепсом»
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рождественский концерт Григория Лепса с участием ведущих артистов российской эстрады прошел в воскресенье в московской Live Арена. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведущей «Рождества с Григорием Лепсом» стала телеведущая Яна Чурикова. В программе выступили Дима Билан, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Стас Михайлов, Ани Лорак, Emin, Наталья Подольская, Сосо Павлиашвили с семьей, а также Лариса Долина, Зара, Жасмин, группа «Дискотека Авария» и многие другие.

Во второй части концерта Григорий Лепс исполнил свои хиты, включая «Мира в дом», «Я тебя не люблю», «Рюмка водки», а также спел дуэтом с Тимати композицию «Я уеду жить в Лондон».

Комплект билетов на «Рождество с Лепсом» продавали за 1,148 млн рублей. За указанную сумму можно было приобрести доступ в премиум-бокс на 41 человека. Также был доступен набор на 40 человек за 320 тыс. рублей. Цены на места в VIP-зоне начинались от 40 тыс. рублей с человека, минимальная стоимость билета на трибуну составляла 8,5 тыс. рублей.

Ранее Лепс подорожал на миллион рублей перед Новым годом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами