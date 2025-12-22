Лепс провел рождественский концерт с участием звезд российской эстрады

Рождественский концерт Григория Лепса с участием ведущих артистов российской эстрады прошел в воскресенье в московской Live Арена. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведущей «Рождества с Григорием Лепсом» стала телеведущая Яна Чурикова. В программе выступили Дима Билан, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Стас Михайлов, Ани Лорак, Emin, Наталья Подольская, Сосо Павлиашвили с семьей, а также Лариса Долина, Зара, Жасмин, группа «Дискотека Авария» и многие другие.

Во второй части концерта Григорий Лепс исполнил свои хиты, включая «Мира в дом», «Я тебя не люблю», «Рюмка водки», а также спел дуэтом с Тимати композицию «Я уеду жить в Лондон».

Комплект билетов на «Рождество с Лепсом» продавали за 1,148 млн рублей. За указанную сумму можно было приобрести доступ в премиум-бокс на 41 человека. Также был доступен набор на 40 человек за 320 тыс. рублей. Цены на места в VIP-зоне начинались от 40 тыс. рублей с человека, минимальная стоимость билета на трибуну составляла 8,5 тыс. рублей.

Ранее Лепс подорожал на миллион рублей перед Новым годом.