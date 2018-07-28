Экс-президент Эквадора заявил о сговоре его преемника с США по поводу Ассанджа

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа утверждает, что у нынешнего лидера страны Ленина Морено есть договоренности с Соединенными Штатами относительно дальнейшей судьбы главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает RT.

По мнению Корреа, заявления Морено о готовности вести диалог по поводу Ассанжа являются лицемерием, а решение о судьбе главреда WikiLeaks уже принято по согласованию с США, «особенно после визита вице-президента США Майкла Пенса в Эквадор несколько недель назад».

Реклама

«Будьте уверены, что он лицемер. У него уже есть договоренность с США по поводу того, что произойдет с Ассанжем. И сейчас он просто пытается подсластить пилюлю, говоря, что будет вести диалог», — сказал Корреа.

Экс-президент отметил, что убежище Ассанжу было предоставлено из-за отсутствия гарантий надлежащего расследования. Морено, по мнению Корреа, не поддерживает взлом почты и не понимает, «в чем заключается проблема».

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж должен будет покинуть посольство.