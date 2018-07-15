Twitter заблокировал аккаунты, связанные с 12 российскими разведчиками

Twitter принял решение заблокировать два аккаунта, которые связаны с 12 гражданами России, обвиненными спецпрокурором США Робертом Мюллером во вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря сервиса.

Как уточняется, речь идет о блокировке учетных записей @DCLeaks_ и @Guccifer_2, которые были упомянуты в обвинительном заключении ведомства.

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«Учетные записи были связаны с целой сетью аккаунтов, ранее заблокированных за нарушение наших правил», — рассказали в компании.

Ранее министерство юстиции США сообщило, что 12 российским разведчикам предъявлены обвинения во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, а также Демократической партии США.