Путин назвал главный фактор развития современного общества
Президент России Владимир Путин посчитал, что высокие технологии являются главным определяющим фактором в развитии современного общества. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
«Сегодня именно высокие технологии во многом определяют характер развития современного общества, стимулируют экономический рост, повышают качество жизни людей», — заявил Путин.
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Обращение опубликовано к открытию выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
Ранее Путин заявил о необходимости международного взаимодействия в сфере кибербезопасности. По словам российского президента, нейтрализовать такие угрозы можно только совместными усилиями.