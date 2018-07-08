Путин назвал главный фактор развития современного общества

Президент России Владимир Путин посчитал, что высокие технологии являются главным определяющим фактором в развитии современного общества. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Сегодня именно высокие технологии во многом определяют характер развития современного общества, стимулируют экономический рост, повышают качество жизни людей», — заявил Путин.

Реклама

Обращение опубликовано к открытию выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Ранее Путин заявил о необходимости международного взаимодействия в сфере кибербезопасности. По словам российского президента, нейтрализовать такие угрозы можно только совместными усилиями.