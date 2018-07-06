Путин заявил о необходимости международного взаимодействия в сфере кибербезопасности

Во время выступления на конгрессе по кибербезопасности российский президент Владимир Путин заявил о необходимости объединить усилия мирового сообщества для нейтрализации киберугроз, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Путина, нейтрализовать такие угрозы можно только вместе.

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«Особенно важно выработать единые правила игры, общий для всех, международный стандарт, который бы максимально учитывал права и интересы всех государств, (которые) были бы универсальными, приемлемыми для всех», — сказал Путин.

Он добавил, что эгоизм отдельных стран наносит вред мировой информационной стабильности. Президент подчеркнул, что нужно выработать новые комплексные решения по предупреждению и пресечению правонарушений, которые совершаются в цифровой сфере.

Ранее саммит Евросоюза дал поручение разработать предложения по реагированию организации на проблемы дезинформации и киберугрозы.