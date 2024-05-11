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Комментатор предсказал победителя в серии «Ванкувера» с «Эдмонтоном»

Комментатор Майков: поставлю на «Эдмонтон» против «Ванкувера»

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Jerome Miron/USA TODAY Sports/Reuters

Хоккейный комментатор Филипп Майков, участник популярного подкаста «Скользкий лед» и автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», дал для «Газеты.Ru» прогноз на серию второго раунда Кубка Стэнли между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз», отметив, что, с одной стороны, видит, за счет чего «косатки» могут пройти дальше, но с другой, все равно ставит на проход «нефтяников» в тяжелой борьбе.

«Вот мозгами, головой я, честно говоря, за «Ванкувер», потому что мне кажется, Токкет и вот этот «Эдмонтон» тоже сможет закрыть и тоже сможет переиграть. Но в то же время мне кажется, что «Эдмонтон» стал посильнее за последние два-три сезона. И то, как они планомерно увеличивают счет в сериях первого раунда с «Лос-Анджелесом»: 4-3, 4-2, сейчас 4-1… Думаю, «Эдмонтон» все-таки стал помощнее, и он точно не падет перед первыми трудностями, как это было в серии прошлого года с «Вегасом», когда Драйзайтлю один разок дали по рукам, и все расклеилось. Поэтому здесь все-таки поставлю на «Ойлерз», — считает Майков.

«Ванкувер» имеет преимущество своей площадке в серии второго раунда и выиграл первый матч со счетом 5:4, уступая по его ходу с разницей в три шайбы (1:4). При этом «Эдмонтон» изначально считался явным фаворитом у экспертов и букмекеров.

Ранее IIHF не указала Россию в списке самых титулованных сборных в истории чемпионата мира.

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