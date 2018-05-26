Лидерами по упоминанию в соцсетях по итогам ПМЭФ стали Путин и Макрон

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон стали лидерами по количеству упоминаний в соцсетях по итогам третьего дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), следует из данных официальной коммуникационной платформы форума SNWall.

Всего в социальных сетях зафиксировано более 84 тысяч сообщений, посвященных ПМЭФ. Это на 104% выше, чем в прошлом году. Отмечается, что статистика собрана по постам, помеченным хэштегами мероприятия #SPIEF2018 и #ПМЭФ2018 в режиме реального времени.

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Абсолютными лидерами по количеству упоминаний в соцсетях по итогам третьего дня форума стали президент России Владимир Путин (14847) и президент Франции Эмманюэль Макрон (8595). Замыкает тройку лидеров индийский мистик Джагги Васудев (3735).

Активнее всего события форума обсуждали в Twitter (49795) и Instagram (20542).

Среди компаний на текущий момент лидируют Газпром (1032), Сбербанк (915) и Росконгресс (843).