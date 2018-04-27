Песков: у Кремля нет экспертизы для оценки действий Роскомнадзора

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что для оценки действий Роскомнадзора в связи с блокировкой Telegram нужна техническая экспертиза, которой не обладает Кремль, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, чтобы соглашаться или не соглашаться с заявлениями о том, что действия надзорного органа противоречат интересам российских пользователей, нужна экспертиза.

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«Разумеется, администрация президента не может этой экспертизой обладать», — ответил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия по блокировке мессенджера Telegram не должны препятствовать работе других сервисов.