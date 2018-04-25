В Роскомнадзоре рассказали о взаимодействии с Google по блокировке Telegram

Роскомнадзор начал предметный диалог с компанией Google по вопросу прекращения предоставления IP-адресов мессенджеру Telegram. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Ввзаимодействие с Google становятся более конструктивным, начат предметный диалог», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также отметили, что согласно решению суда, обязанность прекратить создавать технические условия для функционирования Telegram в России возложена не только на Роскомнадзор, но и на «иные лица», в том числе хостинг-провайдеров.

Ранее Роскомнадзор раскрыл причину проблем с Google в России.

Пользователи со всего мира пожаловались на сбои в работе Telegram после его блокировки Роскомнадзором в России.