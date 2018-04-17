Австралия присоединилась к обвинениям России в кибератаках

Министр по вопросам кибербезопасности Австралии Ангус Тейлор обвинил Россию в совершении массовых кибератак на компании страны в 2017 году. Об этом пишет The Herald Sun.

Как отмечается, целями российских кибаратак якобы были около 400 австралийских компании, но им не был нанесен какой-либо ущерб.

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«Эта попытка России — наглядное напоминание о том, что австралийские предприятия и физические лица являются объектами постоянных атак хакеров, которые могут действовать как независимо, так и при господдержке», — заявил Тейлор.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о сожалении Кремля о том, что любые хакерские атаки ассоциируются с Россией, несмотря на отсутствие доказательств.