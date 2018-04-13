В Госдуме могут изменить законы, если не получится заблокировать Telegram

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников заявил, что в российском законодательстве могут произойти оперативные изменения, если у Роскомнадзора не выйдет полная блокировка мессенджера Telegram. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что сейчас, если возникнет такая необходимость дополнительно отрегулировать этот вопрос, после того как Роскомнадзор начнет блокировку (Telegram), мы посмотрим, достаточно ли у наших органов исполнительной власти полномочий для того, чтобы осуществлять полностью блокировку или же нет. Если потребуются дополнительно какие-то законодательные инициативы, мы их оперативно внесем», — сказал Крупенников.

Ранее сообщалось, что сайт и веб-версию Telegram внесли в реестр запрещенной информации. Также ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в мессенджере скоро заработают встроенные методы обхода блокировок.