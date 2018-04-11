Цукерберг заявил об удалении «фейковых» российских аккаунтов

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания обнаружила и удалила в соцсети «фейковые» российские аккаунты, направленные на распространение дезинформации внутри России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы закрыли ряд их фейковых аккаунтов и страниц, включая новостные организации, которые были утверждены российским правительством в качестве российских государственных СМИ. Это довольно большой шаг — удаление фейковых аккаунтов для прекращения распространения ложной информации», — сказал Цукерберг на слушаниях в конгрессе США.

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По его словам, раньше Facebook «медленно идентифицировала распространение дезинформации из России». Однако, теперь соцсеть будет «идентифицировать личность» того, кто захочет размещать политическую рекламу на площадках компании.

Ранее Цукерберг заявил о невозможности гарантировать, что Россия не сможет использовать социальную сеть для «вмешательства» в американские выборы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Цукерберга в конгрессе США.