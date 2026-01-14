Размер шрифта
Россиянам объяснили, как защитить аккумулятор от коррозии зимой

Ретейл-эксперт Соколов: зимой аккумулятор может выйти из строя из-за конденсата
В холодный сезон техника часто остается в гаражах, на балконах и в других неотапливаемых помещениях, и именно в этот период она может портиться быстрее, чем при активной работе. Перепады температур и влажный воздух способны повредить и электроинструмент, и аккумуляторы, и точные ручные приборы. О том, как правильно хранить инструмент в морозы, «Газете.Ru» рассказал эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

«При резких колебаниях температуры на металлических деталях появляется конденсат, а повышенная влажность ускоряет коррозию, разрушение защитных покрытий и износ узлов. В таких условиях особенно уязвимы подшипники, контакты и электроника. Неправильное хранение может обернуться и прямыми расходами: если инструмент пострадал от влаги и ржавчины, ремонт редко бывает дешевым, а в отдельных случаях, при повреждении двигателя или электроники, восстановление становится экономически нецелесообразным. Типичные ошибки владельцев повторяются из года в год. Инструмент нередко оставляют в холодном гараже без защиты от влаги, убирают «как есть», не очистив и не высушив после работы, а аккумуляторы хранят прямо в морозе», — отметил Соколов.

По его словам, часто россияне используют открытые полки вместо закрытых систем хранения, которые лучше изолируют технику от влажного воздуха. Еще один рискованный сценарий — резкий перенос инструмента с холода в тепло: в таком случае конденсат появляется не только снаружи корпуса, но и внутри, сказал эксперт.

По его словам, сильнее всего при хранении зимой в холодных помещениях страдают электроинструменты, аккумуляторная техника и точный ручной инструмент. У электроинструмента из-за конденсата окисляются контакты, ухудшается изоляция и возрастает риск короткого замыкания, предупредил Соколов. Он добавил, что аккумуляторы теряют емкость — литий-ионные батареи особенно чувствительны к морозу. Соколов уточнил, что у ручного инструмента из углеродистой стали активно развивается ржавчина. Измерительный инструмент тоже уязвим: из-за микродеформаций и коррозии механизмов может нарушаться точность.

Чтобы продлить срок службы техники, эксперт посоветовал выстроить понятный порядок хранения. Перед тем как убрать инструмент, его нужно очистить от пыли и грязи и полностью высушить, сказал Соколов. Металлические части можно обработать тонким слоем антикоррозионного масла, рекомендовал эксперт. По его словам, электроинструмент и аккумуляторы лучше держать при плюсовой температуре — например, дома или в кладовой. Если такой возможности нет, помогут влагопоглотители и герметичные кейсы, считает эксперт. После заноса с мороза в тепло инструменту стоит дать адаптироваться два-три часа и не включать его сразу, посоветовал Соколов.

Для холодных гаражей и неотапливаемых помещений эксперт рекомендовал выбирать закрытые системы хранения: жесткие пластиковые кейсы с уплотнителями, металлические шкафы с влагопоглотителями или модульные боксы, которые позволяют разделять инструмент по типам. Открытые стеллажи допустимы только в сухих помещениях, поскольку в холодном гараже они не обеспечивают нужной защиты, заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как подготовить машину к перепадам температур.

