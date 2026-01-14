Ростов-на-Дону отразил воздушную атаку. Ранены четыре человека, среди них ребенок

Квартиры многоэтажек и промпредприятие загорелись после атаки дронов на Ростов

В Ростове-на-Дону в ночь на 14 января отразили воздушную атаку. В нескольких районах города после падения обломков загорелись квартиры в многоэтажных домах, повреждены жилые здания и промышленный объект. По данным властей, ранения получили четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

В ночь на вторник, 14 января, в Ростове-на-Дону произошла воздушная атака. Власти города и региона сообщили о повреждениях жилых домов и возгораниях, возникших после падения обломков. В нескольких районах были задействованы экстренные службы, экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности.

О первых последствиях сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин. По его словам, в западной части города повреждены несколько многоквартирных домов. В ряде квартир произошли возгорания. На местах работали экстренные и оперативные службы. Для пострадавших жильцов многоквартирного дома организован пункт временного размещения. Там созданы все необходимые условия: обустроены спальные места, обеспечено горячее питание и напитки.

Среди пострадавших — четырехлетний ребенок

Губернатор Юрий Слюсарь также подтвердил, что в Ростове-на-Дону идет отражение воздушной атаки. По его словам, в результате произошедшего пострадали мирные жители.

Как сообщил глава региона, ранения получили четыре человека — жители Ростова-на-Дону и Мясниковского района, среди них четырехлетний ребенок. Все пострадавшие были доставлены в ростовскую больницу скорой медицинской помощи, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших, по оценке врачей, оценивается как средней тяжести.

Помимо жилой застройки, обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий в западной части города. В результате произошло возгорание строений. На место были направлены пожарные расчеты и спасательные подразделения. По данным властей, очаги пожара локализуются, проводится проверка прилегающей территории и состояния объектов инфраструктуры.

«Все дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно выезжают для ликвидации последствий. На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города», — отметил он.

Атаки на юг России

Ростовская область в последние недели регулярно подвергается налетам беспилотников. В этом месяце ведомства неоднократно сообщали о перехвате беспилотных летательных аппаратов над территорией региона, включая районы, прилегающие к Ростову-на-Дону. Как правило, атаки фиксируются в ночное время, а в отдельных случаях после уничтожения воздушных целей происходило падение обломков.

Накануне воздушной атаке подверглись сразу несколько населенных пунктов Ростовской области. В Таганроге в результате падения обломков были повреждены промышленные объекты, жилые дома и автомобили. Власти региона регулярно сообщают о ночных атаках, сопровождающихся взрывами и работой ПВО, после которых в отдельных случаях происходили возгорания жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

В декабре 2025 года регион пережил серию ночных атак. Удар пришелся по Ростову-на-Дону, Батайску и Таганрогу, в результате чего, по сообщениям местных властей, сгорели жилые дома и грузовое судно в порту.

Минобороны 13 января сообщало, что дежурные средства ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны, включая Ростовскую область.

Как следует из официального сообщения, в период с 13:00 до 18:00 мск силы ПВО сбили 40 беспилотников, два из них — над территорией Ростовской области. Позднее, в вечерние часы с 20:00 до 23:00 мск, Минобороны дополнительно сообщило об уничтожении еще девяти БПЛА, в том числе двух — над Ростовской областью.