Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Новак поручил проработать вопрос введения обязательного норматива продаж топлива

«Известия»: Новак поручил проработать введение норматива продаж топлива
Владимир Астапкович/РИА Новости

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак дал распоряжение профильным ведомствам и Санкт-Петербургской бирже проработать вопрос введения обязательного норматива продаж топлива в мелкооптовом сегменте до 1% от производства. Об этом сообщают «Известия».

«Параллельно вице-премьер поручил предоставить в правительство материалы для проведения совещания по вопросам биржевой торговли нефтепродуктами», — пишет издание.

До этого вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов объяснил рост цен на бензин. По его словам, рынок нефтепродуктов характеризуется ярко выраженной сезонностью. Летом увеличение спроса на дизельное топливо обусловлено промышленной деятельностью и сельским хозяйством, а потребление бензина растет из-за увеличения автомобильных поездок в теплое время года.

В ноябре прошлого года председатель партии «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов предложил ввести мораторий на рост цен на бензины марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо до 1 октября 2026 года.

Ранее россиянам назвали десять простых способов сэкономить топливо.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27615217_rnd_6",
    "video_id": "record::d9dbd828-9a50-439f-9c40-44425976be40"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+