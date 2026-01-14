Новак поручил проработать вопрос введения обязательного норматива продаж топлива

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак дал распоряжение профильным ведомствам и Санкт-Петербургской бирже проработать вопрос введения обязательного норматива продаж топлива в мелкооптовом сегменте до 1% от производства. Об этом сообщают «Известия».

«Параллельно вице-премьер поручил предоставить в правительство материалы для проведения совещания по вопросам биржевой торговли нефтепродуктами», — пишет издание.

До этого вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов объяснил рост цен на бензин. По его словам, рынок нефтепродуктов характеризуется ярко выраженной сезонностью. Летом увеличение спроса на дизельное топливо обусловлено промышленной деятельностью и сельским хозяйством, а потребление бензина растет из-за увеличения автомобильных поездок в теплое время года.

В ноябре прошлого года председатель партии «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов предложил ввести мораторий на рост цен на бензины марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо до 1 октября 2026 года.

Ранее россиянам назвали десять простых способов сэкономить топливо.