Роскомнадзор уличил Telegram в лукавстве

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что в Telegram лукавят, когда говорят

о невозможности выполнения требований ФСБ России по предоставлению ключей шифрования. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Юристы говорят о том, что это невозможно. На самом деле в этом есть определенная доля лукавства, потому что, что касается нешифрованных чатов, специалисты, в том числе и в публичной плоскости, говорили, что предоставление ключей возможно. Это требует технической экспертизы, это длительный процесс», — сказал Жаров.

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По его словам, в секретных чатах передать ключи нельзя, а в открытых чатах это возможно. Жаров также заметил, что диалога с руководством мессенджера в настоящее время нет.

«Диалога нет, и это самое печальное во всей этой истории», — добавил Жаров.

Ранее Жаров не увидел смысла в досудебной блокировке Telegram и призвал есть слона по частям.