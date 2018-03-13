Роскомнадзор пообещал ответить в случае лишения RT лицензии в Британии

Глава Роскомнадзор Александр Жаров предупредил о немедленных зеркальных мерах в отношении британских СМИ в случае лишения RT лицензии в Великобритании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве», — сказал Жаров.

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Ранее сообщалось, что британский медиарегулятор Ofcom направил автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости», которая является держателем лицензии телеканала RT, письмо о возможном введении ограничений.

Как отмечается, телеканал RT может быть признан несоответствующим «требованиям к получателям лицензии».