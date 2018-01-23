Facebook пообещал защитить демократию

Компания Facebook рассказала, какие угрозы для демократии есть внутри социальной сети и как она намерена с ними бороться. Об этом говорится в публикации директора Facebook по гражданским инициативам Самида Чакрабарти.

По его словам, в 2016 году внезапно раскрылись такие проблемы внутри соцсети, как иностранное вмешательство, фейковые новости и поляризация в политическом поле.

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«В 2016 году мы в Facebook действовали слишком медленно, чтобы распознать, как плохие субъекты злоупотребляют нашей платформой. Мы старательно работаем над тем, чтобы нейтрализовать эти риски», — написал Чакрабарти.

Он пообещал, что вместе с командой постарается сделать сообщество соцсети заслуживающим доверия.

В сентябре сообщалось, что Facebook намерен сотрудничать с конгрессом США по делу о «российском вмешательстве».