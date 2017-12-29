ВЦИОМ: россияне поддержали введение электронных трудовых книжек

Большинство россиян поддерживают введение электронных трудовых книжек. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За данную инициативу высказались 53% респондентов. В то же время они уточнили, что электронные трудовые книжки должны существовать наравне с бумажными.

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19% респондентов высказались против. 18% опрошенных поддержали полный отказ от бумажных трудовых книжек в пользу электронных.

Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что электронные трудовые книжки станут огромной нагрузкой на работодателей.