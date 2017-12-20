Действие закона о СМИ-иноагентах могут распространить на блогеров

Действие закона о СМИ-иноагентах может быть распространено на блогеров, если они представляют СМИ и получают финансирование из-за границы, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает РИА «Новости».

«(Закон о СМИ-иноагентах может быть применен к блогеру) в том случае, если он является СМИ и получает финансирование из-за рубежа, но в принципе мы не рассматриваем блогеров в контексте этого закона», — ответил Толстой на соответствующий вопрос.

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Толстой выступил в качестве одного из авторов законопроекта о необходимости создания юридического лица для СМИ, признанных в России иностранными агентами.

Ранее сообщалось, что Госдума запретила проход в палату представителям двух СМИ-иноагентов.