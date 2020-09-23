«Запугивание и шантаж»: что думают в Китае о сделке TikTok

Несмотря на то, что уже миновало несколько дедлайнов по продаже сервиса TikTok американской компании, стороны никак не могут прийти к согласию. У владельца TikTok ByteDance и потенциальных покупателей в лице Oracle и Walmart свои представления об этой сделке, часть из которых противоречит друг другу. Учитывая давление со стороны администрации Трампа, угрожающей запретить сервис в США, если соглашение не будет достигнуто, эта ситуация продолжается оставаться накаленной.

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Тем временем, англоязычная газета China Daily, принадлежащая Коммунистической партии Китая, опубликовала в среду, 23 сентября, колонку, в которой указала на то, что готовящаяся сделка является «грязным трюком» американских властей, а потому Пекин никогда не согласится на ее условия.

«Успех, достигнутый TikTok, — по предварительным данным приложение принесет около миллиарда долларов дохода к концу 2020 года, — очевидно, заставил Вашингтон почувствовать себя неловко, и он использовал национальную безопасность как предлог для запрета сервиса для обмена короткими видео. Национальная безопасность стала любимым оружием Вашингтона, когда он хочет сдержать рост любых иностранных компаний, в чем-то опережающих своих коллег из США», — говорится в материале.

Газета утверждает, что у китайских властей нет абсолютно никакого резона давать этой сделке зеленый свет, так как она основана на «запугивании и шантаже».

«Если США получат то, что хотят, то будут продолжать это делать и с другими зарубежными компаниями», — заявляет автор колонки.

Ранее на этой неделе похожим мнением поделилась газета Global Times, также находящаяся в ведении Компартии КНР. В материале говорится о том, что продажа TikTok американцам является «грабежом».

«Как следует из информации [о сделке], которой поделились США, она является нечестной и служит лишь интересам Вашингтона. Маловероятно, что Пекин одобрит это соглашение», — следует из колонки Global Times.

Как сообщил «Газете.Ru» аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов, Китай с высокой вероятностью заблокирует сделку по продаже TikTok.

«Вслед за комментариями президента США Дональда Трампа, который в конце прошлой недели потребовал полной передачи TikTok в пользу компании Oracle, власти Китая назвали предложенную схему сделки несправедливой, дискриминирующей и неразумной. В сообщении говорится, что покупка сервиса потребует одобрения от Министерства торговли КНР, которое ни при каких условиях такого одобрения не даст», — считает Емельянов.

По словам эксперта, положение дел усугубляет тот факт, что точных сведений о пунктах сделки нет. Американские покупатели в лице Oracle и Walmart заявили, что получат совокупно контрольный пакет акций TikTok Global при участии еще трех ключевых акционеров-юрлиц из США. Эта передача контроля, как они полагают, будет сопровождаться вхождением в совет директоров представителей новых и старых инвесторов, причем 4 из 5 мест достанется гражданам США.

Последняя версия итогов переговоров от ByteDance существенно противоречит этой схеме.

Компания говорит, что намерена сохранить 80% в структуре TikTok Global, но не напрямую, а посредством своих дочерних структур в США. То есть принцип передачи контроля американцам будет соблюден лишь формально. При этом американский состав руководства фирмы не оспаривался: у ByteDance, несмотря на регистрацию в Пекине, и сейчас трое из пяти членов совета директоров – иностранцы, аффилированные с бизнесом в США.

«Участники рынка все меньше понимают, что происходит между ByteDance и ее партнерами, но довольно очевидно, что компания не желает продавать актив за ту сумму, которую ей предложили. Последняя озвученная оценка TikTok Global со стороны ее материнской компании – $60 млрд против $50 млрд, называвшихся ранее, и $25-30 млрд, которые фигурировали в переговорах в конце августа.

Кроме того, появилось серьезное политическое препятствие для продажи сервиса: ByteDance круто изменила позицию, заявив, что не отдаст программные коды ни Oracle, ни Walmart, и это совпадает с официальной позицией властей Китая.

В Пекине заявляют, что доступ к коду ставит под угрозу китайский рынок, поскольку международный сервис TikTok полностью копирует собственно китайское приложение Douyin (с него списан TikTok), которым пользуется более полумиллиарда китайцев», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Как подытожил эксперт, это создает серьезное и неразрешимое противоречие, из-за которого продажа TikTok в США теперь не может состояться ни в каком виде.

«На наш взгляд, инвесторам стоит закладывать сценарий того, что сервис останется китайским, но будет действовать в США в условиях ограниченных санкций. В частности, у пользователей могут быть проблемы с обновлением и установкой, что повлияет на размер рекламной выручки TikTok Global и может негативно сказаться на оценке ее бумаг при выходе на IPO», — заключил Емельянов.