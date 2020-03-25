«Нельзя игнорировать трупы»: Гейтс рассказал о бизнесе при пандемии

Сооснователь Билл Гейтс вновь выступил с заявлением касательно ситуации с коронавирусом, сообщает Recode. Он раскритиковал предложения американских политиков ослабить ограничения, наложенные на бизнес из-за эпидемии, назвав такой подход «крайне безответственным».

Реклама

Предприниматель не назвал конкретных имен, но известно, что ранее с подобной инициативой выступил президент США Дональд Трамп, заявив о том, что «Америку строили не для того, чтобы ее закрывать». Он предположил, что бизнес в стране вернется к обычному распорядку в ближайшее время, потому что меры против коронавируса не должны быть опаснее самой болезни.

Гейтсу не понравились слова президента, о чем он заявил в интервью TED Talk.

«Нельзя принять какой-то компромисс. Нельзя сказать людям: «Эй, вы можете и дальше ходить в рестораны или покупать себе новые дома, просто игнорируйте эту кучу трупов за углом. Мы хотим, чтобы вы и дальше продолжали тратить деньги, потому что есть один политик, который считает, что рост ВВП — это единственное, что имеет значение», — заявил филантроп.

Когда ему задали вопрос, что бы он предпринял, если бы был главой государства, Билл Гейтс снова вернулся к теме возвращения экономики к привычному режиму.

«Экономические последствия [эпидемии] очень серьезные. В нашей истории еще не было ничего подобного. Но вернуть экономику к жизни гораздо проще, чем вернуть к жизни людей. Поэтому мы осознанно соглашаемся на боль, серьезную боль, в экономической сфере, чтобы минимизировать боль от болезни и смертей», — заявил Гейтс.

Кроме того, сооснователь Microsoft заявил о том, что США уже упустили тот момент, когда можно было сдержать распространение коронавируса, не прибегая к жестким экономическим ограничениям.

«Мы были недостаточно быстры, чтобы избежать шатдауна», — сообщил Билл Гейтс.

США оказались на третьем месте среди стран, наиболее пострадавших от коронавируса — около 50 тыс. зараженных и почти 600 смертей от COVID-19.

По оценке Гейтса, чтобы сдержать распространение инфекции, бизнес должен оставаться «на замке» на протяжении следующих 6-10 недель.

Ранее Билл Гейтс, отвечая на вопросы подписчиков Reddit, заявил о том, что вакцину от коронавируса стоит ждать в ближайшие полтора года, «если все пойдет хорошо».

«Первые образцы вакцин получат медицинские работники. Если все пойдет хорошо, то это случится раньше, чем через полтора года», — ответил сооснователь Microsoft, но добавил, что пока никто не может дать такую гарантию и установить точный срок выхода лекарства на рынок.

Гейтс рассказал, что разработкой вакцины занимаются сразу несколько групп ученых, потому что необходимо протестировать разные подходы, некоторые из которых могут не сработать. Кроме того, вакцина понадобится в миллиардных дозах, чтобы защитить весь мир, а на ее тестирование может уйти большое количество времени.