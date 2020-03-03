«Не могут найти причину»: патч для Windows вызвал синий экран

Пользователи Windows 10 жалуются на проблемы, вызванные обновлением KB4535996, которое было выпущено 27 февраля 2020 года, передает портал Windows Latest.

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Этот патч должен был устранить сбои в Windows Search и баги при печати документов, однако повлек за собой дополнительные проблемы для юзеров. Многие владельцы ПК пожаловались на невозможность завершить установку обновления из-за ошибок 0x800f0922 и 0x80070003.

«Центр обновления Windows считает это необязательным обновлением, которое я могу загрузить и установить самостоятельно. Оно загружается от 0 до 100%, затем некоторое время устанавливается и запрашивает перезагрузку, после чего он начинает обновление на синем экране.

Оно доходит до 6% и затем перезагружается.

У системы так и не получилось установить обновление полностью; отмена примененных изменений и мастер устранения неполадок не могут найти причину», — написал один из пользователей в Feedback Hub.

Однако даже после успешной установки некоторые пользователи заявили о дополнительных проблемах — система подвисала, вызывая так называемые «фризы», а иногда ошибки приводили к «синему экрану смерти».

«Случайные фризы после установки KB4535996 на XPS 15 с последними драйверами. Удалил обновление, и зависания исчезли», — отметил пользователь в разделе комментариев.

«Только что установил это обновление на свой ПК, и теперь он не загружается. Не проходит тест BIOS POST, абсолютной пустой экран и серия коротких звуков», — пожаловался другой юзер.

Кроме того, на форумах можно найти жалобы на необязательно обновление для Windows 10 под названием KB4535996, которое лишило часть пользователей звука.

Ранее в феврале стало известно об обновлении под названием KB4524244, из-за которого юзеры буквально завалили жалобами официальный форум Microsoft. Они заявили, что новый патч вызывает «синий экран», многочисленные перезагрузки и зависания. В результате в компании приняли решение отозвать проблемный апдейт.

Также в Microsoft порекомендовали тем, кто все-таки скачал это обновление, удалить его вручную — для этого необходимо зайти в настройки системы и в «Журнале обновлений» удалить все обновления начиная с 11 февраля 2020 года.

Тогда же в СМИ сообщили о другом обновлении — KB4532693.

Этот апдейт от Microsoft вычистил весь рабочий стол и установил на него стандартные обои.

При этом войти в собственный профиль у пользователей не получалось. Как выяснилось позднее, патч создавал временный «чистый» профиль, поменяв его местами с пользовательским аккаунтом.

Эксперты Windows Latest не рекомендуют устанавливать обновления, промаркированные как «необязательные», потому что Microsoft может использовать этих пользователей в качестве молчаливых бета-тестеров, которые проверят патч на своей системе, а затем пожалуются на ошибки, которые компания устранит в следующем апдейте. Предпочтительнее игнорировать все необязательные апдейты системы, но ни в коем случае не пропускать обязательные, так как зачастую они содержат в себе обновленные меры безопасности против существующих киберугроз.