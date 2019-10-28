«Спасатели в замешательстве»: почему рухнул селфи-спутник

Неудачное селфи

Селфи-спутник от Samsung, который являлся частью кампании бренда по созданию «космических фотографий», упал на территорию частной фермы в Мичигане, передает Business Insider.

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Проект был запущен 24 октября на мероприятии в Лондоне при участии известной модели и актрисы Кары Делевинь. В его рамках пользователям предлагалось делать селфи, которые затем отправлялись на смартфон Galaxy S10 с поддержкой 5G, находящийся в стратосфере.

Телефон делал обработку фото юзера, накладывая на него настоящий космический фон, а затем отправлял владельцу обратно. Получившимся селфи на фоне бескрайнего космоса пользователи должны были делиться в социальных сетях. Воспользоваться этой услугой можно до 31 октября включительно.

I'm getting the first ever #SpaceSelfie and you can join me!

1. Go to https://t.co/jQVoQGyvNj

2. Scroll down to get started

3. Take your selfie – go mad!

4. Send your face to space

The last one is the face I pulled :) #Ad #SpaceSelfie #withGalaxy #Samsung pic.twitter.com/gwQTlOvahE — Cara Delevingne (@Caradelevingne) October 21, 2019

Однако запуск проекта был омрачен неожиданным падением одного из спутников Samsung на частную собственность семьи Велке из штата Мичиган.

«Невероятно. Смотрите, что упало с неба и зацепилось за одно из деревьев — спасатели в замешательстве», — написала Нэнси Велке в своем Facebook-аккаунте.

Велке рассказала местному изданию Gratiot County Herald, что она вместе с мужем собиралась выпустить лошадей на прогулку, когда услышала шум снаружи. Женщина выглянула в окно и обнаружила некий объект на четырех опорах, который моргал и гудел.

На фотографиях, опубликованных газетой, на аппарате можно увидеть логотип «Space Selfie», а рядом — фрагменты спутника, на которых значится надпись «Samsung».

Нэнси Велке пояснила, что внутри спутника была обнаружена коробка, обернутая фольгой, солнечные батареи, а также две большие камеры и смартфон Samsung.

Сообщается, что упавший на ферму Велке спутник на самом деле является лишь его частью — ранее к нему был прикреплен воздушный шар, который был вскоре обнаружен на линии электропередач неподалеку. Если верить ABC News, местные жители лишились света на пару часов, пока рабочие пытались снять сдувшийся шар.

При этом в пресс-службе Samsung заявили о том, что спутник на самом деле не падал, его посадка была спланированной.

«Ранее воздушный шар SpaceSelfie от Samsung Europe опустился на землю. Во время этого запланированного спуска шара на посадку в США погодные условия привели к преждевременной мягкой посадке в сельской местности. Никто не пострадал, а шар был впоследствии извлечен. Мы приносим извинения за все неудобства, которые это могло вызвать», — заявил официальный представитель компании.

Спутнику негде упасть

Ранее стало известно о другом амбициозном проекте с использованием спутников — миллиардер Илон Маск намерен запустить в космос несколько десятков тысяч аппаратов Starlink для обеспечения жителей Земли доступом к интернету. Известно, что для этих целей глава Space X и Tesla собирается вывести на орбиту свыше 40 тыс. спутников.

Эксперты опасаются, что спутники Маска в таких больших количествах могут помешать наблюдениям за космическим пространством. Так, например, в ходе запуска первых 60 спутников их излучение оказалось намного более сильным, нежели предполагалось.

Другие критики указывают на то, что реализация планов Маска еще больше замусорит околоземное космическое пространство, что увеличит вероятность столкновений на орбите.

Один из таких инцидентов чуть не случился в сентябре текущего года — тогда европейскому спутнику Aeolus, используемому для наблюдения за поверхностью Земли, пришлось совершить маневр, чтобы не столкнуться с одним из спутников Илона Маска.

По словам эксперта американской некоммерческой организации Aerospace Corporation Роджера Томпсона, на заявленных SpaceX высотах летают пилотируемые корабли, в том числе МКС. С одной стороны, эти орбиты удобны для запуска спутников, которые планируется сводить спустя четверть века, с другой стороны это будет «иметь последствия для будущих пилотируемых полетов».