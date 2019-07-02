Проживем без него: Тим Кук оправдался за сбежавшего дизайнера

Газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором раскрыла якобы истинные причины ухода главного дизайнера Apple Джонатана Айва из компании после почти 30 лет работы. Издание утверждает, что Айва не устроило отношение главы Apple Тима Кука к «яблочным» продуктам — будто бы гендиректор наплевал на все заветы Стива Джобса, сконцентрировавшись на других задачах.

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По информации WSJ, группа дизайнеров, которую возглавлял Джонатан Айв, была недовольна тем, что нынешнее руководство «разрушает магию продуктов», которую создал еще Джобс. Сам Айв был «удручен» Тимом Куком, который «не проявлял интереса к разработке продуктов» и не ставил дизайн устройств во главу угла, сосредоточившись на функциональных особенностях.

Вскоре после публикации генеральный директор Apple Тим Кук, который нечасто выступает перед прессой, дал официальный комментарий журналисту NBC, в котором назвал материал WSJ «абсурдом». По его словам, информация в газете «не соответствует действительности».

«Эта публикация абсурдна. Информация и сделанные выводы не соответствуют действительности. По сути, материалу не хватает базового понимания того, как работает дизайнерская команда и сама Apple. Эта история искажает взаимоотношения, принятые решения и события настолько, что невозможно узнать ту компанию, о которой идет речь», — заявил Тим Кук.

Он добавил, что нынешняя команда дизайнеров «феноменально талантлива» и поэтому будет процветать при любом руководстве.

«Мы знаем правду и знаем, на какие удивительные свершения они способны. Те проекты, над которыми они сейчас работают, сильно вас удивят», — сообщил глава компании.

Exclusive: In scathing email, Apple CEO Tim Cook tells me the @WSJ report about Jony Ive's departure — and his frustration with Cook's alleged lack of interest in design — is "absurd." Says reporting and conclusions "don't match with reality."



Full story coming soon @NBCNews … pic.twitter.com/QX9L4MvjFs — Dylan Byers (@DylanByers) 1 июля 2019 г.

История Wall Street Journal не дает однозначного ответа на вопрос, почему Айв решил уйти именно сейчас, но рассказывает о нескольких инцидентах, которые могли иметь накопительный эффект. Прежде всего, Тим Кук и другие топ-менеджеры не были заинтересованы в дизайне устройств так, как в свое время этому придавал значение покойный Стив Джобс. Кроме того, на протяжении нескольких лет подряд Apple не удавалось создать поистине прорывной продукт, из-за чего давление на Джони Айва, как главного дизайнера, усиливалось.

Согласно материалу, Кук практически не посещал студию дизайна, что очень «удручало» Айва. Кроме того, дизайнеру не нравился тот факт, что совет директоров Apple заполонили люди с опытом в управлении и финансов, но не имеющие никакого отношения к технологиям.

В результате Джонатан Айв максимально отстранился от собственной команды и всей компании, посещая офис лишь пару раз в неделю. Сообщается, что в 2017 году главный дизайнер совершил своеобразный «камбэк», вернувшись к работе над актуальными устройствами, но тогда продажи iPhone X так и не показали прорывного роста, колонка HomePod не смогла соперничать с конкурентами и не вызвала спрос, а от коврика для беспроводной зарядки AirPower и вовсе решили отказаться, так и не решив проблему с перегревом устройства.

Нет никаких сомнений в том, что Джони Айв имел важное значение для Apple, создав дизайн для многих знаковых продуктов компании.

Теперь же бренду придется справляться силами других специалистов, которые, по мнению источников WSJ, не могут сравниться в таланте с Айвом.

Место главного дизайнера займет «отличный управленец» Эванс Хэнки, которому, по мнению инсайдера, «не хватает настоящего дизайнерского видения». Хэнки будет отчитываться перед главным операционным директором Apple Джеффом Уильямсом. Айв, тем временем, общался напрямую с Тимом Куком, а до него — лично со Стивом Джобсом.

Джонатан Айв пришел на работу в Apple в 1992 году, став частью команды дизайнеров. Пять лет спустя он собирался увольняться из компании, но вновь вернувшийся к бизнесу Джобс назначил его старшим вице-президентом по промышленному дизайну, положив начало судьбоносному сотрудничеству. Под его руководством Джони Айв стал автором проектов iPod, iPhone и MacBook.