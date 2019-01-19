Знаменитая узница: что ждет «принцессу Huawei»

Ванкуверская узница

В начале декабря 2018 года в канадском аэропорту по запросу США была арестована финансовый директор Huawei и дочь основателя компании Мэн Ванчжоу. Причиной задержания 46-летней бизнесвумен стало нарушение компанией антииранских санкций, введенных президентом Соединенных Штатов.

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Арест Мэн Ванчжоу вызвал большой резонанс на международной арене. В китайском МИДе пообещали «серьезные последствия», если власти Канады не освободят директора Huawei, которые не замедлили проявиться — через девять дней после задержания в Китае были арестованы двое канадцев по причине наличия «угрозы национальной безопасности».

Кроме того, в середине января китайский суд приговорил гражданина Канады к смертной казни по обвинению в контрабанде наркотиков.

Несмотря на то, что обе стороны опровергают связь между делом Huawei и вышеобозначенными случаями, бывший посол Канады в Китае Гай Сен-Жак имеет другую точку зрения на этот счет: «В Китае не бывает совпадений... Если они хотят направить тебе послание, то они это делают».

Суд постановил отпустить Мэн Ванчжоу под залог в размере 10 млн канадских долларов (около $7,5 млн). Теперь она ожидает суда в своем особняке в Ванкувере. Заседание по делу о ее экстрадиции в США назначено на февраль.

Как сообщает корреспондент Bloomberg, финдиректор Huawei соблюдает условия освобождения, нося на лодыжке GPS-браслет. Практически каждый день она покидает свой дом на фургоне черного цвета, который возит ее по магазинам и ресторанам. Мэн не может покинуть Ванкувер и обязана возвращаться обратно в особняк до 23 часов — такой комендантский час был установлен судом.

Кроме того, за ней круглосуточно следит частная охранная компания, которая обязана следить за передвижениями Мэн. Ее «свиту» составляют два телохранителя и водитель, расходы на которых женщина должна оплачивать самостоятельно. По слухам, эта услуга обходится ей в $7 тыс. ежедневно.

Сообщается, что дом Мэн Ванчжоу за прошедший месяц стал некой достопримечательностью. К нему даже приезжают туристы, чтобы сфотографироваться на фоне поместья.

По словам бывшего детектива полиции Николаса Касале, условия освобождения для Мэн кажутся ему необычными — обычно в подобных случаях передвижения и коммуникации подозреваемого сильно ограничены.

«Им [подозреваемым] нельзя так просто поехать в кафе или в торговый центр», — заявил Касале.

Тем не менее, это не мешает китайской стороне возмущаться произволом канадских властей. На прошлой неделе посол КНР в Канаде Лу Шае дал интервью одной из газет Оттавы, где раскритиковал всех тех, кто протестовал против ареста канадцев в КНР.

«Разве они [канадцы] озаботились или посочувствовали Мэн после того, как ее неправомерно задержали и лишили свободы?» — заявил Лу, обвинив критиков в расизме.

Посол также сообщил о невиновности Мэн Ванчжоу, добавив, что ее дело явно имеет политическую подоплеку.

Исход всегда один

Несмотря на то, что финдиректор Huawei пока содержится в приемлемых условиях, проводя время со своим мужем и дочерью, не исключено, что в будущем ее все-таки ждет экстрадиция в США. Кроме того, как показывает история, подобные дела могут длиться месяцы и даже годы.

Америка должна направить в Канаду запрос на экстрадицию до конца января. Насколько известно, на текущий момент документ еще не отправлен. Министр юстиции Канады Дэвид Ламетти может отклонить запрос, либо назначить дату слушаний, вместе с которыми начнется процесс экстрадиции.

Ванкуверский адвокат Гэри Боттинг сообщил о том, что канадское правосудие удовлетворяет около 90% запросов на экстрадицию, так как при нынешней судебной системе защитник подозреваемого практически бессилен.

«Они [США] говорят «прыгай», а Канада спрашивает, насколько высоко», — заявил Боттинг.

Тем временем, Мэн Ванчжоу уже рассказала, как она планирует провести время, если судебный процесс затянется на неопределенный срок. Женщина намерена получить докторскую степень по бизнес-администрированию в Университете Британской Колумбии, один из корпусов которого находится недалеко от ее дома.

«Я много работала на протяжении 25 лет. Если меня отпустят, я буду проводить как можно больше времени с мужем и дочкой. Кроме того, я давно не брала в руки книгу», — заявила Мэн во время слушаний по ее освобождению из-под стражи.