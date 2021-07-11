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Унесли на носилках со сломанной ногой: Макгрегор без шансов проиграл Порье

Конор Макгрегор техническим нокаутом проиграл Дастину Порье в главном поединке турнира UFC 264. Бой продлился всего один раунд. Американец полностью владел инициативой: несколько раз крепко попал Макгрегору в голову, провел тейкдаун, завалил его на настил и начал избивать локтями сверху. Ирландец безуспешно пытался захватить шею соперника и провести удушающий прием, но ничего не вышло.

В концовке раунда Порье отпустил его, и Макгрегор попытался атаковать, однако тут же отступил под натиском ударов соперника. В спешке отходя назад, Печально Известный так неудачно вывернул ногу и оперся на нее, что она сломалась. В перерыве доктор заключил, что ирландец не сможет продолжить поединок, и Порье присудили победу техническим нокаутом. Макгрегора унесли из октагона на носилках.

Президент UFC Дана Уайт заявил, что попытается организовать четвертый поединок между этими бойцами, когда ирландец восстановится от операции. Что касается Порье, то он проведет свой следующий бой с Чарльзом Оливейрой и оспорит титул чемпиона UFC в легком весе.

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Конора Макгрегора уносят на носилках после поединка с Дастином Порье, 10 июля 2021 года Конора Макгрегора уносят на носилках после поединка с Дастином Порье, 10 июля 2021 года
Конор Макгрегор и Дастин Порье во время главного поединка турнира UFC 264, 10 июля 2021 года Конор Макгрегор и Дастин Порье во время главного поединка турнира UFC 264, 10 июля 2021 года
Конор Макгрегор во время поединка с Дастином Порье, 10 июля 2021 года Конор Макгрегор во время поединка с Дастином Порье, 10 июля 2021 года
Экс-президент США Дональд Трамп наблюдает за поединком Макгрегора и Порье, 10 июля 2021 года Экс-президент США Дональд Трамп наблюдает за поединком Макгрегора и Порье, 10 июля 2021 года
Конор Макгрегор во время поединка с Дастином Порье, 10 июля 2021 года Конор Макгрегор во время поединка с Дастином Порье, 10 июля 2021 года
Конор Макгрегор и Дастин Порье во время главного поединка турнира UFC 264, 10 июля 2021 года Конор Макгрегор и Дастин Порье во время главного поединка турнира UFC 264, 10 июля 2021 года
Конор Макгрегор во время поединка с Дастином Порье, 10 июля 2021 года Конор Макгрегор во время поединка с Дастином Порье, 10 июля 2021 года
Конор Макгрегор и Дастин Порье во время главного поединка турнира UFC 264, 10 июля 2021 года Конор Макгрегор и Дастин Порье во время главного поединка турнира UFC 264, 10 июля 2021 года
Конор Макгрегор и Дастин Порье во время главного поединка турнира UFC 264, 10 июля 2021 года Конор Макгрегор и Дастин Порье во время главного поединка турнира UFC 264, 10 июля 2021 года
Конор Макгрегор и Дастин Порье во время главного поединка турнира UFC 264, 10 июля 2021 года Конор Макгрегор и Дастин Порье во время главного поединка турнира UFC 264, 10 июля 2021 года
Конора Макгрегора уносят после поединка с Дастином Порье, 10 июля 2021 года Конора Макгрегора уносят после поединка с Дастином Порье, 10 июля 2021 года
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Конора Макгрегора уносят на носилках после поединка с Дастином Порье, 10 июля 2021 года
Конор Макгрегор и Дастин Порье во время главного поединка турнира UFC 264, 10 июля 2021 года
Конор Макгрегор во время поединка с Дастином Порье, 10 июля 2021 года
Экс-президент США Дональд Трамп наблюдает за поединком Макгрегора и Порье, 10 июля 2021 года
Конор Макгрегор во время поединка с Дастином Порье, 10 июля 2021 года
Конор Макгрегор и Дастин Порье во время главного поединка турнира UFC 264, 10 июля 2021 года
Конор Макгрегор во время поединка с Дастином Порье, 10 июля 2021 года
Конор Макгрегор и Дастин Порье во время главного поединка турнира UFC 264, 10 июля 2021 года
Конор Макгрегор и Дастин Порье во время главного поединка турнира UFC 264, 10 июля 2021 года
Конор Макгрегор и Дастин Порье во время главного поединка турнира UFC 264, 10 июля 2021 года
Конора Макгрегора уносят после поединка с Дастином Порье, 10 июля 2021 года
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