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Володин рассказал о важности обсуждения кандидатуры премьер-министра

Володин: Госдума обсудит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера 10 мая

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Государственной думе нужно при обсуждении кандидатуры премьер-министра получить ответы на вопросы о демографии, техническом суверенитете, развитии экономики, обороноспособности. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«В ходе обсуждения кандидатуры важно получить ответы на вопросы, как будут решаться задачи, которые были поставлены президентом Путиным: в демографической политике; повышении благополучия людей; в поддержке семей с детьми, реализации молодежной политики; укреплении технологического суверенитета; развитии экономики и регионов; повышении обороноспособности нашей страны», — сказал он.

По его словам, обсуждение кандидатуры председателя правительства состоится во всех фракциях, а в 14:00 начнется пленарное заседание Госдумы. Володин отметил, что сначала Михаил Мишустин выступит с докладом, после этого прозвучат вопросы депутатов и выступления от политических фракций, затем состоится голосование по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства.

Также Володин заявил, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность председателя правительства.

Ранее Мишустину предрекли сохранение поста премьер-министра России.

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