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Звукорежиссера «Москвы 24» могут наказать за речитатив во время эфира с парада

Звукорежиссеру «Москвы 24» грозит штраф за речитатив во время эфира с парада

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Shutterstock

Звукорежиссера телеканала «Москва 24», возможно, оштрафуют за накладку в прямом эфире во время трансляции парада, где корреспондент разминала речевой аппарат перед «включением». Об этом РИА Новости сообщил руководитель АО «Москва Медиа» Игорь Шестаков.

Девушка в эфире речитативом про «спортивки «Адидиас» проверила микрофон перед включением.

Шестков отметил, что за 6 часов эфира могла произойти накладка.

«Девушку за что наказывать, она разминалась перед включением. Звукорежиссера, может, оштрафуют», — отметил он.

9 мая во время трансляции Парада Победы в Москве журналистка телеканала «Москва 24», пытаясь размять связки, спела песню про хардбасс (поджанр электронной музыки). «Раз, раз, раз, это хардбасс, все в спортивках «Адидас», и на «Найке» пацаны слушают хардбасс басы», — произнесла она.

До этого политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов назвал 9 мая главным праздником в России.

Ранее в Берлине задержали десять человек на акциях 9 Мая.

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