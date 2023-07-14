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Печально известному Макгрегору – 35

Бойцу UFC Коннору Макгрегору исполнилось 35 лет

Пожалуй, главная звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор (по прозвищу The Notorious — пресловутый, печально известный) отмечает свое 35-летие.

За свою карьеру ирландец провел 28 боев, из которых 22 довел до победы (19 нокаутом), шесть закончил поражением. Искусный боец, владеющий нестандартной техникой, он известен далеко за пределами спортивного мира.

Дурную славу Печально известному (от англ. The Notorious) принесли бесчисленные скандалы. Перед каждым боем он демонстрирует мастерство трештока, выливая тоны грязи на своего оппонента. Ирландец нарушал ПДД, его обвиняли в изнасиловании, он разбивал стулом окно автобуса, в котором ехали его оппоненты по октагону.

Каждый бой спортсмена привлекает огромный зрительский интерес. Наиболее просматриваемой стала встреча с россиянином Хабибом Нурмагомедовым 6 октября 2018 году – матч привлек 2,4 млн просмотров.

Макгрегор пробовал силы в профессиональном боксе – на ринг он вышел с великим Флойдом Мейвезером. Проиграл, но получил рекордный гонорар в 100 млн долларов. «Я думаю, большинство людей боятся действительно больших высот, — говорит Макгрегор. — Но я не из их числа. Я иду за успехом».

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