Израиль прошел в финал Евровидения

Израильская певица Эден Голан прошла в финал Евровидения вопреки протестам. Об этом сообщает РИА Новости.

Голан провела детство в России. К участию в конкурсе ее допустили после переработки текста Hurricane («Ураган») из-за первоначальных политических референсов. В протестах против ее выхода в финал шоу приняли около 10 тыс. человек, в том числе активистка Грета Тунберг.

Кроме Израиля, в финал прошли представители Латвии, Австрии, Нидерландов, Норвегии, Греции, Эстонии, Швейцарии, Грузии и Армении.

До этого в Нидерландах деятели искусства призвали бойкотировать «Евровидение» из-за Израиля.

11 февраля в Финляндии создали петицию об исключении Израиля из конкурса «Евровидение». Петицию подписали 1,5 тысячи деятелей финской музыкальной индустрии, обвиняющих Израиль в военных преступлениях в секторе Газа.

«Евровидение» в 2024 году проходит в шведском Мальмё 7, 9 и 11 мая.

Ранее в Госдуме заявили, что запрещать «Евровидение» нельзя, потому что запреты «вырабатывают желание».