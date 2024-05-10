Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль прошел в финал Евровидения

Израильская певица Голан прошла в финал Евровидения вопреки протестам

close
100%
Corinna Kern/Reuters

Израильская певица Эден Голан прошла в финал Евровидения вопреки протестам. Об этом сообщает РИА Новости.

Голан провела детство в России. К участию в конкурсе ее допустили после переработки текста Hurricane («Ураган») из-за первоначальных политических референсов. В протестах против ее выхода в финал шоу приняли около 10 тыс. человек, в том числе активистка Грета Тунберг.

Кроме Израиля, в финал прошли представители Латвии, Австрии, Нидерландов, Норвегии, Греции, Эстонии, Швейцарии, Грузии и Армении.

До этого в Нидерландах деятели искусства призвали бойкотировать «Евровидение» из-за Израиля.

11 февраля в Финляндии создали петицию об исключении Израиля из конкурса «Евровидение». Петицию подписали 1,5 тысячи деятелей финской музыкальной индустрии, обвиняющих Израиль в военных преступлениях в секторе Газа.

«Евровидение» в 2024 году проходит в шведском Мальмё 7, 9 и 11 мая.

Ранее в Госдуме заявили, что запрещать «Евровидение» нельзя, потому что запреты «вырабатывают желание».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами