В Киеве минимизируют уличное освещение

Из-за недостатка электроэнергии в Киеве уменьшают освещение улиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз киевской городской военной администрации.

Согласно документу, принято решение сократить использование уличного освещения в вечернее время. Однако полное отключение всех фонарей не планируется, как указано в официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Также отмечается, что из-за сложившейся ситуации компания «Укрэнерго» вынуждена вводить временные ограничения на энергоснабжение для промышленных предприятий и бизнеса с 18:00 до 24:00.

Представители администрации призывают жителей столицы экономить электроэнергию и быть более бережливыми в использовании световых ресурсов.

Также в Запорожье после взрывов возникли перебои со светом и водой 8 мая.

5 мая министерство обороны России сообщало, что российские военнослужащие поразили украинский склад с ракетным вооружением в Одессе. В оборонном ведомстве отметили, что объект удалось поразить благодаря совместной работе оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ. На складе находилось вооружение западного производства.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.