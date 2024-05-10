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Россия назвала клеветой слова британских журналистов о шпионаже посольства

РФ опровергла утверждения об использовании резиденции под Лондоном для шпионажа

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Global Look Press

Российская сторона назвала утверждения британских СМИ об использовании резиденции посольства РФ к югу от Лондона в целях шпионажа. Об этом российское диппредставительство написало в своем Telegram-канале.

«Посольство России категорически отвергает распространяемые [газетой] The Daily Telegraph клеветнические утверждения о том, что принадлежащие России жилые комплексы когда-либо использовались в каких-либо иных целях, кроме дипломатических», — говорится в заявлении.

Коме этого, дипломаты отметили, что в статье, в которой Москва обвиняется в запуске беспилотников из резиденции в Сикокс-Хит, приводится фотография этой же резиденции, сделанная с зависшего дрона. В посольстве отметили, что это является явным нарушением правил и обычаев дипломатической неприкосновенности, и выразили надежду, что это нарушение конвенции когда-либо будет расследовано.

До этого агентство Reuters, ссылаясь на министра внутренних дел Великобритании Джеймса Клеверли, сообщило, что власти страны решили выслать военного атташе РФ. По его словам, мужчина якобы является «необъявленным офицером» российской военной разведки. Также в Британии решили сократить срок пребывания российских дипломатов в стране.

Ранее в Кремле назвали несерьезным материалом статью FT о подготовке РФ диверсий в Европе.

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