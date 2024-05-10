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Президент Лаоса поздравил Путина с успешной инаугурацией

Президент Лаоса Сисулит: РФ развивается вопреки Западу

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Россия развивается вопреки давлению Запада, при этом помогая развивать многополярный мир. Его слова передает РИА Новости.

В ходе встречи он поздравил российского президента с успешным руководством страной, при давлении со стороны Запада.

«Российская сторона при этом постепенно развивается. Вы поможете нам развивать многополярный мир, чтобы все страны находились в справедливости, развитии и мире», — сказал лаосский лидер.

Также он поздравил Путина с успешной инаугурацией и отметил, что это составляет предмет гордости не только российского народа, но и стран - друзей России.

Инаугурация Путина состоялась 7 мая в 12:00 по московскому времени. Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

До этого в Госдуме оценили отказ послов стран Запада посетить инаугурацию Путина.

Ранее в Европарламенте поздравили Путина с инаугурацией.

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