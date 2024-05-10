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Байден односложно ответил на вопрос о дебатах с Трампом

Байден в ответ на вопрос о дебатах с Трампом попросил их организовать

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Reuters

Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о том, когда он готов принять участие в дебатах со своим конкурентом в предвыборной гонке Дональдом Трампом, заявил: «организуйте». Его слова передает РИА Новости.

«Организуйте это», — ответил Байден в Белом доме на вопрос о том, когда он готов участвовать в дебатах.

До этого Трамп заявлял, что готов в любое ближайшее время встретиться с Байденом для проведения дебатов. Экс-президент уверен, что Байден не может или не хочет проведения таких дебатов, но на него будет оказано большое давление, поэтому в итоге ему придется пойти на этот шаг.

9 марта вице-президент США уклонилась от прямого ответа на вопрос о возможных дебатах между Байденом и Трампом, пообещав «разобраться с этим в какой-то момент». В тот же день Байден заявил, что пойдет на дебаты в зависимости от поведения Трампа.

Ранее стало известно, кого из кандидатов в президенты США поддерживают больше.

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