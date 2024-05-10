Израиль заявил о способности воевать с ХАМАС в одиночку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о способности страны воевать с ХАМАС в одиночку. Таким образом он прокомментировал приостановку поставок военной помощи США в своем видеообращении.

«Если понадобится, мы будем сражаться ногтями. Но у нас есть гораздо больше, чем это», — подчеркнул он.

При этом Нетаньяху напомнил, что после создания государства Израиль ООН наложила эмбарго на поставки оружия этой стране, однако та все равно отвоевала свою независимость в арабо-израильской войне 1948 года. Государство Израиль появилось 14 мая 1948 года.

До этого Пентагон сообщил, что США приостановили поставку Израилю 2 млн кг бомб на фоне наземной операции в Рафахе.

Вечером 6 мая Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллионов беженцев со всего сектора Газа. Мирному населению менее чем за сутки до начала операции было предложено перебраться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от города.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.