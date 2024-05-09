«Смерть придет в любое время»: 20 лет назад в Грозном взорвали Ахмата Кадырова Сын Ахмата Кадырова пообещал наказать виновных «по чеченскому обычаю»

Во время парада 9 мая 2004 года на трибунах стадиона в Грозном прогремел взрыв. Взрывчатка была заложена в бетонные конструкции. Погибли семь человек, в том числе глава Чечни Ахмат Кадыров. За последствиями теракта следил весь мир, опасаясь начала новой войны на Северном Кавказе. К ответственности по делу никого не привлекли, и свое расследование начал сын погибшего главы республики Рамзан Кадыров. Чем оно закончилось — в материале «Газеты.Ru».

«Как во сне»

9 мая 2004 года на стадионе «Динамо» в Грозном проходили праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Трибуны были заполнены зрителями. В центре сидели почетные гости — председатель чеченского Госсовета Хусейн Исаев, командующий Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе генерал-полковник Валерий Баранов и президент Чечни Ахмат Кадыров.

Появление главы республики стало для всех неожиданностью. «Президент в этот день должен был принимать военный парад в аэропорту «Северный», — говорил секретарь Совета Безопасности Чечни Рудник Дудаев на следующий день.

В 10 часов утра мимо трибун строевым шагом прошли бойцы чеченских батальонов Минобороны и подразделений милиции. Завершало праздник выступление народной артистки Чечни Тамары Дадашевой.

«Сейчас я вспоминаю все произошедшее как во сне. Мое выступление должно было состояться в завершение концерта. Но вдруг мне говорят, что дети из ансамбля «Даймохк» не успевают переодеться, и на сцену должна выйти я, — вспоминала певица. — Я едва успела надеть концертное платье и выбежала на сцену.

После того как я спела, мне захотелось сказать несколько теплых слов моим землякам. Вдруг прогремел взрыв».

Устройство сработало под центральной трибуной в 10:35. На кадрах, снятых журналистами НТВ, видно, как Ахмат Кадыров лежит без сознания, его лицо в крови. По дороге в больницу он скончался.

close 100% Ахмат Кадыров за несколько минут до взрыва на стадионе «Динамо» в Грозном, где проходил концерт по случаю Дня Победы, 9 мая 2004 года Reuters

«Узнал по пути в Кремль»

Изначально сообщалось лишь о том, что лидер Чечни получил серьезные ранения. Такая же информация была и у его сына, который в это время находился в Москве.

«Мы расстались с ним 8 мая. Он оставил меня в Москве, сказав, чтобы я приехал домой через пару дней, а сам собрался в Грозный, — вспоминал Кадыров-младший, на тот момент возглавлявший службу безопасности отца. — Я просил его не уезжать на праздники: «Там есть министр внутренних дел, они без тебя проведут парад. Зачем рисковать?»

Он сказал: «Рамзан, смерть придет в любое время, где бы ты ни был — в Москве или Грозном. Я туда поеду. Если меня там ждет моя смерть, то этого не миновать».

Днем 9 мая за сыном чеченского лидера приехала машина — его срочно вызвали в администрацию президента. Зачем — он еще не знал.

«Мои ребята убрали куда-то мобильники — наверное, чтобы меня не травмировали резким сообщением. О том, что отец погиб, я узнал по пути в Кремль. Позвонил какой-то генерал — не помню сейчас его имени — и выразил соболезнование», — рассказывал он.

Кадры с этой встречи облетели СМИ. На них президент Владимир Путин в строгом костюме, а сын главы Чечни — в спортивном. Позднее Кадыров объяснил — переодеться не успел. Но костюм был не тренировочный, а джинсовый.

Владимир Путин выразил соболезнования Кадырову и в тот же день назначил его первым вице-премьером чеченского правительства. 10 мая Кадыров вернулся в Чечню.

close 100% Владимир Путин и Рамзан Кадыров во время встречи в Кремле, 9 мая 2004 года Reuters

«Коварные враги — ваххабиты»

В результате теракта в Грозном погибли семь человек, более 40 получили ранения.

Было установлено, что сработал фугас, сделанный на основе артиллерийского снаряда, к которому вели провода длиной 30-40 метров. Причем устройств было два. Второе не сработало: было повреждено взрывной волной.

Накануне мероприятия стадион обследовали, но ничего подозрительного не нашли. Претензий к работе проверяющих у сотрудников правоохранительных органов и руководства республики не возникло.

Эту трибуну очень хорошо проверяли, проводили инженерную разведку. Но так случилось. У президента Чечни были очень сильные и коварные враги — ваххабиты, за которыми стоит «Аль-Каида» (организация запрещена в России). А упрекать сотрудников службы безопасности нет никаких оснований. Они 12 лет охраняли отца, много раз спасали от верной смерти. Рамзан Кадыров в интервью от 7 июня 2004

По версии следствия, бомбы заложили в бетонные конструкции во время капитального ремонта стадиона. Он закончился всего за несколько дней до парада. Работами занималась обычная служба ЖКХ из 15 человек, однако официально причастность кого-либо из них к теракту так и не установили.

Ответственность за теракт почти сразу взял на себя «террорист номер один» Шамиль Басаев. 15 июня 2006 года он заявил, что заплатил исполнителям $50 тыс. Басаев признался, что заказал и убийство сына главы Чечни, пообещав $25 тыс.

close 100% Ахмат и Рамзан Кадыровы Global Look Press

«Как народ скажет»

В первые же дни после теракта Рамзан Кадыров заявил, что виновные будут наказаны. «Я сын своего отца и сын своего народа. Меня не поймут люди и не простят, если убийцы не будут наказаны. Но я законопослушный гражданин и действовать буду цивилизованными методами. Мы найдем исполнителей и заказчиков», — сказал он в интервью.

Курируя силовой блок, 27-летний Кадыров набирал все больший вес в республике. Уже в середине мая на стадионе в Центорое, его родовом селе, собрались три тысячи вооруженных бойцов. Они зачитали обращение к президенту с просьбой назначить Кадырова главой республики.

«Никто так последовательно и самоотверженно не сможет следовать пути, заложенному вами и президентом Кадыровым, как сын Ахмата-хаджи Рамзан», — заявил Артур Ахмадов, начальник штаба службы безопасности президента Чечни.

Обсуждали выдвижение его кандидатуры и на совещании членов Госсовета. Причем споры у участников встречи вызвал не возраст Кадырова (по конституции стать президентом республики можно было только с 30 лет), а формулировки самого обращения к Путину: «уважаемый или глубокоуважаемый»?

Сам Кадыров на эту инициативу ответил: «Как народ скажет, так и будет».

Менять законодательство в республике не стали, и президентом был избран Алу Алханов.

close 100% Ахмат Кадыров, 2003 год Владимир Вяткин/РИА Новости

«Согласно обычаям»

14 апреля 2005 года Рамзан Кадыров публично обвинил правоохранителей в халтурной работе по делу о теракте.

«Дело никак не расследуется, я крайне недоволен тем, как этим вопросом занимается прокуратура», — заявил Кадыров. Он объявил, что займется этим самостоятельно.

О своих достижениях отчитался уже 28 апреля: «Участники теракта, совершенного 9 мая прошлого года на стадионе «Динамо», убиты, кроме заказчика — Басаева (Шамиль Басаев был ликвидирован в 2006-м) и одного исполнителя».

Личности тех, кто «был виновен в преступлении», он так и не раскрыл. Свое «расследование» Кадыров, по его словам, вел «согласно чеченским обычаям, когда сын или брат должен исполнить кровную месть».

В том же году началось восхождение Кадырова по карьерной лестнице. С ноября 2005-го он стал временно исполняющим обязанности премьера Чечни, а в мае 2006-го официально возглавил правительство республики.

На новой должности он развернул масштабные ремонтные работы. В интервью Кадыров уверял, что если за три месяца республика не изменится, то он покинет пост. Работой остались довольны.

Второго марта 2007 года республиканский парламент официально утвердил Рамзана Кадырова на посту президента республики.