Белгород, нефтебаза под Анапой: атаки ВСУ в ночь на 9 Мая Спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе под Анапой после атаки дронов

В ночь на 9 мая ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Краснодарском крае и Белгород. Несколько подавленных дронов упали на территорию гражданского объекта, в результате чего там началось возгорание. Сотрудники МЧС его локализовали. В Белгороде восемь мирных жителей пострадали, в том числе 11-летняя девочка. Они находились рядом с многоэтажными домами или в своих квартирах.

В ночь с 8 на 9 мая ВСУ попытались атаковать нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края (под Анапой) с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. Администрация Анапы также подтвердила эту информацию.

«По данным ЕДДС (Единой дежурно-диспетчерской службы) Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар — повреждены несколько резервуаров», — говорится в сообщении.

Для тушения возгорания привлекли 62 человека и 20 единиц техники. Кроме этого, на место прибыл мэр Анапы Василий Швец, чтобы контролировать процесс ликвидации последствий ЧС. ТАСС выяснил, что пожару присвоили четвертый ранг сложности.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что на территории нефтебазы повреждено несколько резервуаров.

«Жители утверждают, что слышали гул беспилотников и видели сильный взрыв в районе местной нефтебазы», — добавил «Осторожно, новости».

По данным Shot, нападение произошло около двух часов ночи.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в 07:40 сотрудники МЧС локализовали возгорание.

Воздушная атака на Белгород

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район с воздуха. По его словам, есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили. Гладков вместе с начальником Главного регионального управления МЧС Сергеем Потаповым и мэром Белгорода Валентином Демидовым выехали к месту ЧП. Они обошли несколько адресов и поговорили с местными жителями.

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«По предварительный информации, восемь человек пострадали: семь взрослых и один ребенок. Четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела бригадами скорой доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что 11-летнюю девочку госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. У нее осколочные ранения левой стопы. Еще трое пострадавших отказались от госпитализации, медики оказали им помощь на месте происшествия.

Telegram-канал Baza пишет, что двое пострадавших мужчин во время инцидента находились около дома на улице Губкина, у них травмы головы. Пострадавшая девочка была в квартире на Славянской улице, ее мать также получила ранения.

«В городе в результате обстрела различные разрушения выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах. На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний», — добавил Гладков.

По словам губернатора, в поселке Дубовое повреждены кровли четырех частных домов и три автомобиля. Данные о последствиях все еще уточняются.

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За ночь в Белгороде три раза объявляли сигнал о ракетной опасности.