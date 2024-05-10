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В НАТО заявили, что не видят у России намерений нападать на страны альянса

Замгенсека НАТО: у России нет намерений нападать на страны альянса

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Visar Kryeziu/AP Photo

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что на данный момент у России нет намерений нападать на какую-либо страну альянса. Его слова передает РИА Новости.

«Очевидно, что у России в данный момент нет ни намерения, ни возможности совершать военное нападение на какое-либо государство НАТО, но против нас развязана тотальная гибридная война», — сказал он.

Джоанэ добавил, что в настоящее время наблюдается сочетание технологических и социальных кризисов.

До этого польский премьер Дональд Туск заявил, что все союзники НАТО боятся ядерной войны с Россией и не хотят видеть войска альянса на Украине, однако там уже есть «немного солдат» блока. Политик также сравнил происходящее в зоне конфликта с войной в Югославии и раскритиковал тогдашнее участие Запада. По его словам, войска ООН провалились и армия НАТО тоже действовала «не круто».

Ранее в Совфеде заявили, что НАТО услышало предупреждение России.

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