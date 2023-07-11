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«Голая» Бекхэм, княгиня на свадьбе и еще 13 звездных образов Армани, вошедших в историю

Модельеру Джорджо Армани исполнилось 89 лет

11 июля свой 89-й день рождения отмечает модельер Джорджо Армани, один из последних активно работающих старожилов фэшн-индустрии. Одежду итальянец шьет без малого полвека: еще в 1974-м он представил первую мужскую коллекцию, а спустя год – и дебютную линию для женщин.

Армани больше других модельеров сотрудничает с киноиндустрией. От Ричарда Гира в «Американском жиголо» до Леонардо ДиКаприо в «Волке с Уолл-Стрит» — многие известные актеры примерили в кадре костюмы авторства итальянского модельера. Их же они выбирали для выходов в свет.

Армани также создал красную дорожку в ее современном понимании. Его подопечные обзванивали возможных лауреатов кинопремий и потенциальных шоу-стопперов с предложением подобрать образы, и те соглашались. Актрис модельер часто одевал в брючные костюмы-двойки и тем самым сыграл важную роль в популяризации пауэр-дрессинга — зародившегося в 1970-е модного тренда, позволяющего женщинам одеваться как мужчинам.

Работы Джорджо Армани выбирают А-листеры во главе с амбассадором бренда Кейт Бланшетт, а также монаршие особы – например, княгиня Монако Шарлен. Самые знакомые из звездных нарядов модельера – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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