«Голая» Бекхэм, княгиня на свадьбе и еще 13 звездных образов Армани, вошедших в историю

11 июля свой 89-й день рождения отмечает модельер Джорджо Армани, один из последних активно работающих старожилов фэшн-индустрии. Одежду итальянец шьет без малого полвека: еще в 1974-м он представил первую мужскую коллекцию, а спустя год – и дебютную линию для женщин.

Армани больше других модельеров сотрудничает с киноиндустрией. От Ричарда Гира в «Американском жиголо» до Леонардо ДиКаприо в «Волке с Уолл-Стрит» — многие известные актеры примерили в кадре костюмы авторства итальянского модельера. Их же они выбирали для выходов в свет.

Армани также создал красную дорожку в ее современном понимании. Его подопечные обзванивали возможных лауреатов кинопремий и потенциальных шоу-стопперов с предложением подобрать образы, и те соглашались. Актрис модельер часто одевал в брючные костюмы-двойки и тем самым сыграл важную роль в популяризации пауэр-дрессинга — зародившегося в 1970-е модного тренда, позволяющего женщинам одеваться как мужчинам.

Работы Джорджо Армани выбирают А-листеры во главе с амбассадором бренда Кейт Бланшетт, а также монаршие особы – например, княгиня Монако Шарлен. Самые знакомые из звездных нарядов модельера – в фотогалерее «Газеты.Ru».