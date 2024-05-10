Израиль допустил новую сделку с ХАМАС

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила о возможности новой сделки страны с ХАМАС. Ее слова приводит ТАСС.

«Может быть согласовано кратковременное прекращение огня на время действия сделки. <..> Идут переговоры, они продолжаются, и мы все молимся и надеемся, что действительно получится достичь результата», — сообщила она.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о способности страны воевать с ХАМАС в одиночку.

Вечером 6 мая Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллионов беженцев со всего сектора Газа. Мирному населению менее чем за сутки до начала операции было предложено перебраться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от города. Условием прекращения операции в Рафахе названо освобождение захваченных ХАМАС заложников или уничтожение сил ХАМАС в этом районе.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников. Больше обменов не проводилось. Среди остающихся в плену заложников — трое граждан РФ.

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.