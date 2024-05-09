На Красной площади в Москве прошел парад Победы

Парад приехали посмотреть президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.
❗️В параде принимают участие девять тысяч военнослужащих, более тысячи из них — участники СВО.
Путин отметил, что три года СССР почти один на один сражался с нацизмом. При этом Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников.
Telegram-канал Mash пишет, что воздушная часть парада должна состояться, несмотря на погоду. Минувшим вечером и ночью в Москве выпал снег.
Президент России Владимир Путин прибыл на парад Победы. Он находится в компании зарубежных коллег.