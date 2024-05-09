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Армия

На Красной площади в Москве прошел парад Победы

Онлайн-трансляции парада Победы, проходящего на Красной площади

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2024 года

Кристина Кормилицына/РИА Новости
На Красной площади прошел военный парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Парад Победы в этом году впервые в истории проходит под снегопад. Несмотря на погоду, авиация все же пролетела над Красной площадью. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
11:10

После завершения торжественной части президенты продолжили общение.

11:05

Президенты стран и ветераны возложили цветы к монументу.

11:03

Играет российский гимн.

11:02

Президенты несут в руках букеты гвоздик.

11:01

Путин вместе с коллегами дошли до мемориала.

10:59

Президенты идут в мемориалу Могила Неизвестного Солдата.

10:56

Владимир Путин идет по Красной площади в окружении своих коллег.

10:53

10:52

Путин вместе с Шойгу идут по Красной площади. Путин пожимает руки военных.

10:51

Парад завершен.

10:51

Оркестр покидает Красную площадь под звуки марша «Прощание славянки».

10:50

Музыканты начали исполнение песни «Родная страна».

10:49

Небо над Красной площадью окрасилось в цвета российского флага.

10:48

Началось шествие самолетов.

10:47

Колесные бронетранспортеры на платформе «Бумеранг» завершили шествие техники.

10:46

10:46

Искандер-М также принял участие в параде.

10:45

10:43

Танк Т-34 традиционно открывает шествие техники.

10:42

Музыканты освобождают Красную площадь для военной техники.

10:41

Курсанты завершают пешую часть парада.

10:39

10:37

Парад приехали посмотреть президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

10:36

❗️В параде принимают участие девять тысяч военнослужащих, более тысячи из них — участники СВО.

10:32

По Красной площади идут военнослужащие-женщины.

10:31

10:30

10:28

Олимпийский чемпион Никита Нагорный также участвует в параде.

10:25

Расчеты возглавляет Олег Салюков.

10:25

Парадные расчеты начали шествие.

10:24

Оркестр исполняет гимн России.

10:23

На Красной площади стреляют из пушек.

10:22

«За Россию, за победу! Ура», — сказал Путин.

10:22

Путин заявил, что День Победы объединяет поколения.

10:21

Путин продолжил свою речь.

10:20

Путин объявил минуту молчания.

10:20

С героями спецоперации вся Россия, подчеркнул Путин.

10:19

Путин назвал участников СВО героями.

10:18

⚡️Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения — Путин

10:18

Путин отметил, что Россия никогда не забудет произошедшего.

10:16

Путин отметил, что три года СССР почти один на один сражался с нацизмом. При этом Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников.

10:15

Путин с трибуны поздравил с Днем Победы.

10:14

Шойгу доложил Путину, что войска готовы к параду.

10:14

Шпиц белорусского президента Александра Лукашенко Умка смотрит парад с трибуны.

10:13

Генерал армии Шойгу завершил объезд войск.

10:12

Шойгу поприветствовал участников СВО, военнослужащих-женщин и юных участников парада.

10:11

Шойгу поздравил с Днем победы.

10:10

Министр обороны Сергей Шойгу поприветствовал войска и курсантов.

10:08

На Красную площадь вынесли российский флаг.

10:07

Путин поприветствовал ветеранов, которые пришли посмотреть на парад. Он пожал им руки.

10:06

Telegram-канал Mash пишет, что воздушная часть парада должна состояться, несмотря на погоду. Минувшим вечером и ночью в Москве выпал снег.

10:03

Президент России Владимир Путин прибыл на парад Победы. Он находится в компании зарубежных коллег.

10:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию парада Победы, который сейчас проходит на Красной площади в Москве.

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