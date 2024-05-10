Сбежавшего в Белоруссию польского судью Шмидта уволили

Высший административный суд Польши уволил сбежавшего в Белоруссию судью Томаша Шмидта. Об этом сообщил представитель инстанции Сильвестр Марчиняк, передает РИА Новости.

«Он … огласил и опубликовал заявление, так что для нас это однозначная позиция. Мы принимаем это заявление, и таким образом он перестает быть судьей», — прокомментировал решение о снятии судебного статуса со Шмидта.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил силовиков обеспечить безопасность польского судьи Шмидта.

6 мая польский судья Томаш Шмидт запросил убежище в Белоруссии. Свое решение он объяснил несогласием с официальной политикой Варшавы.

«Народ Польши выступает за мир и добрососедские отношения с Беларусью и Россией. Именно поэтому я нахожусь в Минске и готов рассказать правду», — заявил он.

По словам Шмидта, он работал судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы и руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши.

Ранее Шмидт заявил, что для убежища выбрал Белоруссию из-за безвизового режима.