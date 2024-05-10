Двое полицейских пострадали в результате перестрелки в Париже

В результате стрельбы, произошедшей в Париже, два полицейских получили ранения. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Согласно данным канала, инцидент произошел в полицейском участке в 13-м округе Парижа.

По информации газеты Parisien, нарушитель, задержанный в Париже, отобрал оружие у правоохранителей и серьезно ранил двух из них. Инцидент произошел около 22:25 по местному времени (23:25 по московскому времени) в полицейском комиссариате 13-го округа Парижа.

Мужчина, задержанный полицией, захватил пистолет и открыл огонь. Двое полицейских получили ранения и находятся в критическом состоянии.

Прошлым летом во Франции несколько дней продолжаются беспорядки. За ночь на 1 июля полиция задержала 994 человека. За время протестов пострадали более 200 полицейских, в стране продолжаются погромы магазинов и административных зданий. На улицах заметили людей с оружием. Le Figaro сообщает, что в Лионе неизвестный обстрелял полицейских из длинноствольного оружия, семеро пострадали. Бизнесмен Илон Маск предположил, что митингующие могли обзавестись «пушками» незаконным путем.

Ранее суд в Риме заочно приговорил уроженца Чечни к 23 годам тюрьмы.