Отцу погибшего колумбийского военного Алексиса Тарасоны Ибаньеса потребовалась помощь МИД Колумбии для транспортировки тела его сына из Украины. Об этом сообщает радио La FM.

Франсиско Тарасона, отец воевавшего за ВСУ молодого человека, обратился за помощью в министерство иностранных дел Колумбии с просьбой организовать как можно скорее возвращение тела его сына, так как военные сообщили ему, что это может занять до четырех недель до прибытия тела в Колумбию, говорится на сайте радиостанции.

Тарасона рассказал, что его 24-летний сын погиб на Украине 8 мая — его уведомили звонком из ВСУ о том, что он был на часовой службе на военном объекте и погиб от ранений после ракетного удара.

Мужчина был профессиональным военным, который переехал искать работу в Польшу, а затем на Украину, узнав о возможности найма солдат и высоких заработках.

Минобороны РФ неоднократно предупреждало иностранных граждан от поездок на Украину, подчеркивая, что наемники по международному гуманитарному праву не являются бойцами и не имеют права на статус военнопленного.

В середине марта министерство обороны России сообщило, что на Украину прибыло 13 387 иностранных военных для участия в боях. За это время было уничтожено 5 962 иностранных солдат. Из Польши прибыло 2 960 человек, из которых уничтожены 1 497; Грузия идет следом — погибли 561 из 1 042 наемников; США — погибли 491 из 1 113. Также есть погибшие из других стран.

До этого колумбийские семьи заявляли, что не могут вернуть тела родных с Украины.

Ранее могилы уничтоженных на Украине наемников начали появляться в США,