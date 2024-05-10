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В США допустили поражение Вашингтона и Киева к началу 2025 года

Экс-сотрудник Госдепа Киммейдж допустил поражение США и Украины в 2025 году

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Бывший сотрудник отдела политического планирования Госдепартамента, отвечавший за политику в отношении России и Украины, Майкл Киммейдж в статье для The Wall Street Journal написал, что Соединенные Штаты и Украина могут оказаться на пороге поражения в конфликте к началу 2025 года.

По его мнению, Вашингтон и Киев окончательно сдадут позиции к 2025 году, и поражение Украины станет для США серьезным ударом по репутации.

Кроме этого, он предположил, что, опасаясь потерять авторитет, в случае победы на выборах Дональд Трамп использует один из сценариев.

«Война может просто продолжаться, как это было раньше, или США могут быть вовлечены в конфликт гораздо глубже», — спрогнозировал эксперт.

9 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты направят Украине новые партии оружия и военной техники в следующие несколько недель.

Ранее в США заявили о пресечении несанкционированного доступа РФ к Starlink.

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