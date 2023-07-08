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«В действительности спиртного я не люблю, а баню просто ненавижу!» Чем запомнился Андрей Мягков

Андрею Мягкову могло бы исполниться 85 лет

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Сегодня ему могло бы исполниться 85 лет. Широкому зрителю он запомнился прежде всего ролями в комедиях Эльдара Рязанова, однако за свою долгую карьеру Мягков успел сыграть и немало трагических ролей.

Всенародная известность пришла к Мягкову после роли Жени Лукашина в фильме Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром». «Этот фильм поставил крест на моей карьере, — говорил актер в интервью. — Все считают меня алкоголиком, хоть в действительности спиртного я не люблю, а баню просто ненавижу!»

За «Иронией судьбы» последовали не менее успешные картины «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс». Мягков сыграл множество крупных драматических ролей в театре и кино: Алешу в «Братьях Карамазовых», Алексея Турбина в «Днях Турбиных», Александра Адуева в спектакле «Обыкновенная история».

Кинокритики называли Мягкова «главным интеллектуальным актером эпохи». В 2000-е артист почти перестал появляться в кино, все больше времени уделяя театру. Последний раз на сцену МХТ имени Чехова Мягков вышел вместе со своей супругой, актрисой Анастасией Вознесенской, в мае 2013 года.

Мягкова не стало 18 февраля 2021 года. Артист умер в 82 года от острой сердечной недостаточности. Его похоронили на Троекуровском кладбище рядом с могилой друга, народного артиста Валентина Гафта.

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